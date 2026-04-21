Потепление может повлиять на климат по всему миру к концу 2026 года.

Летом в Тихом океане может образоваться явление Эль-Ниньо. В тропической части перемещается крупный резервуар тепла. Он уже начал менять условия на поверхности воды. Это способно повлиять на климат по всему миру к концу 2026 года, пишет Science XXI.

Вероятность возникновения этого явления - 62 процента, а шанс что оно станет очень сильным - один из четырех. Ученые считают, что разброс температур по апрельским данным варьируется от слабого потепления до почти 3,3 градуса выше нормы, но весеннее прогнозирование очень ненадежное.

В ближайшие несколько недель все должно проясниться: если новые порывы западного ветра ускорят нагрев подповерхностных слоёв океанических вод, то явление получит дополнительный импульс.

Ранее сообщалось, что планету ждет климатический апокалипсис, если вовремя не принять меры. Глобальное потепление может запустить необратимый процесс, который ученые назвали «адским климатом».

