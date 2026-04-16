Астроном КФУ опроверг слухи о столкновении планет с Луной в апреле
Наблюдать явление можно будет, но ранним утром.
Астроном Казанского федерального университета опроверг сообщения о якобы предстоящем столкновении планет с Луной. Профессор кафедры астрономии и космической геодезии института физики КФУ, научный руководитель астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев прокомментировал интересные астрономические события апреля.
Одно из них пришлось на 15 апреля — «огненная» планета Марс оказалась на близком от Луны расстоянии. А 16 апреля то же самое произойдет с Сатурном.
Многие средства массовой информации писали о сближении, но на самом деле планеты не сталкиваются со спутником Земли и не приближаются к нему физически, пояснил профессор. Просто Луна движется по своей орбите вокруг Земли, планеты — вокруг Солнца, и все они проецируются на небесную сферу. Их проекции могут располагаться близко друг к другу или даже накладываться, но в реальности между ними огромные расстояния.
Наблюдать за этим явлением будет сложно, но можно. Сейчас Луна находится в фазе новолуния, её свет не будет мешать. Но есть нюанс: рано светает, а Луна восходит с трех до четырех утра и заходит уже в 17–18 часов вечера. Так что увидеть сближение получится только в самые ранние часы — утром.
Подобные явления, кстати, случаются несколько раз в год. Они интересны тем, что люди без специальных знаний легко найдут планеты на небе по их отличительным признакам. Марс, например, узнают по красноватому оттенку — его поверхность покрыта ржавчиной (окисью железа). А Сатурн — по знаменитым кольцам, которые открыл Галилео Галилей ещё в 1610 году.
Ранее ученые предупредили, чем угрожает перенаселение Земли. Нагрузка на природу станет критической.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.