Наблюдать явление можно будет, но ранним утром.

Автор фото: Илья Питалев / РИА Новости

Астроном Казанского федерального университета опроверг сообщения о якобы предстоящем столкновении планет с Луной. Профессор кафедры астрономии и космической геодезии института физики КФУ, научный руководитель астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев прокомментировал интересные астрономические события апреля.

Одно из них пришлось на 15 апреля — «огненная» планета Марс оказалась на близком от Луны расстоянии. А 16 апреля то же самое произойдет с Сатурном.

Многие средства массовой информации писали о сближении, но на самом деле планеты не сталкиваются со спутником Земли и не приближаются к нему физически, пояснил профессор. Просто Луна движется по своей орбите вокруг Земли, планеты — вокруг Солнца, и все они проецируются на небесную сферу. Их проекции могут располагаться близко друг к другу или даже накладываться, но в реальности между ними огромные расстояния.

Наблюдать за этим явлением будет сложно, но можно. Сейчас Луна находится в фазе новолуния, её свет не будет мешать. Но есть нюанс: рано светает, а Луна восходит с трех до четырех утра и заходит уже в 17–18 часов вечера. Так что увидеть сближение получится только в самые ранние часы — утром.

Подобные явления, кстати, случаются несколько раз в год. Они интересны тем, что люди без специальных знаний легко найдут планеты на небе по их отличительным признакам. Марс, например, узнают по красноватому оттенку — его поверхность покрыта ржавчиной (окисью железа). А Сатурн — по знаменитым кольцам, которые открыл Галилео Галилей ещё в 1610 году.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.