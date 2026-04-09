9 апреля 21:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Эррол Маск поделился планами работы Маск-центра в России

При создании научного центра ставка будет сделана на талантливых специалистов.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Планами создания в России института Маска поделился на Российском венчурном форуме, проходящем в Казани, отец миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск.  

По его словам, научный центр займется решением глобальных проблем человечества. Будут изучаться, в частности, гравитация, взаимодействие с пространством-временем и ядерный синтез.  

Вначале институт планировалось создать на Ближнем Востоке и в Европе. Однако после того, как Маск в июне прошлого года побывал в России, решено было остановиться на ней. Предприниматель уверен, что добившаяся прорыва в гравитации Россия станет самой могущественной в мире.  

Эррол Маск рассказал также, что создание института выльется в минимальные затраты, так как упор будет делаться не на дорогостоящую инфраструктуру, а на талантливых специалистов.

Ранее мы писали, что отец Маска зовет сына в Казань. На открытой встрече с казанцами бизнесмен говорил про науку, замену человека на ИИ и немного об отношении к России. А также рассказал о своем знакомстве с Путиным.

