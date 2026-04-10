Курчатовский институт ведет работу совместно с Роскосмосом.

Автор фото: NASA

Разрабатываемая в России атомная электростанция должна начать работу на Луне к 2036 году, заявил на Российском космическом форуме вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов. Его цитирует ТАСС.

Работы ведутся совместно с Роскосмосом, который является основным заказчиком этих работ. Нужно будет разработать лунную программу, программу доставки, размещения на спутнике и запуска.

«То есть к 2036 году такая установка должна заработать на Луне», - заметил Благов.

Ранее сообщалось, что запуск российского «Орла» в космос отложили ещё на год. Миссия должна была состояться в 2028 году, но ее перенесли из-за проблем с электроникой и санкций. С 2022 года «палки в колеса» вставляли микросхемы и процессоры. Нужно было менять бортовые компьютеры, системы управления и навигации. А доступа к зарубежной электронике нет. Даты запуска начали смещать.

