Российскую АЭС на Луне хотят построить к 2036 году
Курчатовский институт ведет работу совместно с Роскосмосом.
Разрабатываемая в России атомная электростанция должна начать работу на Луне к 2036 году, заявил на Российском космическом форуме вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов. Его цитирует ТАСС.
Работы ведутся совместно с Роскосмосом, который является основным заказчиком этих работ. Нужно будет разработать лунную программу, программу доставки, размещения на спутнике и запуска.
«То есть к 2036 году такая установка должна заработать на Луне», - заметил Благов.
Ранее сообщалось, что запуск российского «Орла» в космос отложили ещё на год. Миссия должна была состояться в 2028 году, но ее перенесли из-за проблем с электроникой и санкций. С 2022 года «палки в колеса» вставляли микросхемы и процессоры. Нужно было менять бортовые компьютеры, системы управления и навигации. А доступа к зарубежной электронике нет. Даты запуска начали смещать.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Проектная документации уже разрабатывается.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.