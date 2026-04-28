Инновационный метод снижает долю брака почти на 70 процентов.

Автор фото: Ольга Климова / РИА Новости

Сотрудники Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана запатентовали свою технологию оценки и отбора коров для доения роботом. Ученые теперь могут определять индекс роботопригодности, который во время апробации уже помог снизить долю брака на 69 процентов. Успехами делится ветеринарная академия.

Дело в том, что не все животные подходят для автоматического доения. Благодаря разработке казанских ветеринаров теперь коров можно оценивать по интенсивности процесса и времени нахождения одновременно, в то время как ранее фермеры могли ориентироваться только на один из этих показателей при отборе коров. Среднее арифметическое этих параметров и является индексом роботопригодности.

Данные собирает программа управления стадом, встроенная в роботодоительную систему. Пригодность коров определяют после второго месяца первой лактации. В стаде остаются животные с необходимой продуктивностью, а новый метод позволит избежать риска ложного брака. Эффективность разработка показала после тестов на заводе имени Ленина в Атнинском районе. Удой увеличился с 8233 килограмм до 9616 килограмм.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.