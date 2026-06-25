Образование
25 июня 12:49
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Для учителей, помогающих в проведении ЕГЭ, хотят ввести единую оплату по стране

Предложения будут направлены в министерство просвещения и Рособрнадзор.

Для учителей, помогающих в проведении ЕГЭ, хотят ввести единую оплату по стране

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Педагогам, участвующим в организации и проведении ЕГЭ, предлагают ввести одинаковую оплату по всей России. Об этом заявила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова, передает ТАСС.

По ее словам, в Ярославской области учитель получает около 250 рублей за день экзамена, в Москве - до 1,5 тысячи, в других регионах сумма может составлять 125 рублей. Парламентарий считает важным установить единую базовую ставку оплаты труда педагогов-организаторов на экзамене по всей стране. Идею направят в министерство просвещения и Рособрнадзор.

Также необходимо ввести единый статус педагога-организатора на ЕГЭ, чтобы учитель четко знал свои обязанности и свою зону ответственности, уточнила Скрозникова.

Ранее сообщалось, что за участие в проведении ОГЭ и ЕГЭ учителям будут доплачивать. Размер выплаты установят региональные власти. Участие учителей в проведении пробных экзаменов не входит в их непосредственные обязанности. Это дополнительная работа, которую берет учитель, подписывая письменное согласие.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Богатые богатеют быстрее: Росстат по-новому измерил пропасть между доходами

Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

пресс-служба раиса Татарстана
Минниханов посетил скачки в честь Сабантуя на Казанском ипподроме

Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.