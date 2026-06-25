Для учителей, помогающих в проведении ЕГЭ, хотят ввести единую оплату по стране
Предложения будут направлены в министерство просвещения и Рособрнадзор.
Педагогам, участвующим в организации и проведении ЕГЭ, предлагают ввести одинаковую оплату по всей России. Об этом заявила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова, передает ТАСС.
По ее словам, в Ярославской области учитель получает около 250 рублей за день экзамена, в Москве - до 1,5 тысячи, в других регионах сумма может составлять 125 рублей. Парламентарий считает важным установить единую базовую ставку оплаты труда педагогов-организаторов на экзамене по всей стране. Идею направят в министерство просвещения и Рособрнадзор.
Также необходимо ввести единый статус педагога-организатора на ЕГЭ, чтобы учитель четко знал свои обязанности и свою зону ответственности, уточнила Скрозникова.
Ранее сообщалось, что за участие в проведении ОГЭ и ЕГЭ учителям будут доплачивать. Размер выплаты установят региональные власти. Участие учителей в проведении пробных экзаменов не входит в их непосредственные обязанности. Это дополнительная работа, которую берет учитель, подписывая письменное согласие.
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