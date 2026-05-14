Образование
14 мая 09:03
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Единые учебники по русскому и литературе внедрят в России с 1 сентября 2027 года

Сейчас книги проходят экспертизу в Российской академии наук.

Единые учебники по русскому и литературе внедрят в России с 1 сентября 2027 года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В российских школах появятся новые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-х и 11-х классов. В Минпросвещения сообщили, что работа над ними уже завершена, и сейчас книги направлены на экспертизу в Российскую академию наук. В учебный процесс их внедрят с 1 сентября 2027 года.

Учебники готовят при участии совета при президенте по поддержке русского языка и языков народов России. Параллельно в регионы отправили методические рекомендации, которые помогут школам разобраться, что читать с детьми. В них три списка: обязательный для изучения по программам всех уровней, рекомендованный для внеклассного чтения и отдельный перечень современных книг патриотической направленности.

Ранее сообщалось, что учебники под редакцией Медведева включили в федеральный перечень. Пособия можно использовать в школах для учеников 9—11-х классов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.