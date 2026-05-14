Единые учебники по русскому и литературе внедрят в России с 1 сентября 2027 года
Сейчас книги проходят экспертизу в Российской академии наук.
В российских школах появятся новые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-х и 11-х классов. В Минпросвещения сообщили, что работа над ними уже завершена, и сейчас книги направлены на экспертизу в Российскую академию наук. В учебный процесс их внедрят с 1 сентября 2027 года.
Учебники готовят при участии совета при президенте по поддержке русского языка и языков народов России. Параллельно в регионы отправили методические рекомендации, которые помогут школам разобраться, что читать с детьми. В них три списка: обязательный для изучения по программам всех уровней, рекомендованный для внеклассного чтения и отдельный перечень современных книг патриотической направленности.
Ранее сообщалось, что учебники под редакцией Медведева включили в федеральный перечень. Пособия можно использовать в школах для учеников 9—11-х классов.
