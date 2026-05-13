Глава Рособрнадзора объяснил, почему сдача ЕГЭ начнется не раньше 1 июня
Решение приняли, чтобы дети, учителя и родители могли спокойно провести последние звонки.
Сдача ЕГЭ в 2026 году начнется не раньше 1 июня, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Музаев напомнил, что ранее было соответствующее поручение президента Владимира Путина.
«Это дает детям, учителям, родителям возможность спокойно провести последние звонки. Еще есть запас времени, чтобы подготовиться к проведению экзамена», - заявил глава ведомства.
Всего экзамен в июне будут сдавать более 747 тысяч человек, из них свыше 663 тысяч — выпускники 2026 года. ЕГЭ будет проводиться более чем в 6 тысячах пунктов.
Ранее стало известно, что выпускникам на ЕГЭ в 2026 году нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками. С собой запрещается проносить средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.