13 мая 10:41
Глава Рособрнадзора объяснил, почему сдача ЕГЭ начнется не раньше 1 июня

Решение приняли, чтобы дети, учителя и родители могли спокойно провести последние звонки.

Сдача ЕГЭ в 2026 году начнется не раньше 1 июня, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Музаев напомнил, что ранее было соответствующее поручение президента Владимира Путина.

«Это дает детям, учителям, родителям возможность спокойно провести последние звонки. Еще есть запас времени, чтобы подготовиться к проведению экзамена», - заявил глава ведомства.

Всего экзамен в июне будут сдавать более 747 тысяч человек, из них свыше 663 тысяч — выпускники 2026 года. ЕГЭ будет проводиться более чем в 6 тысячах пунктов.

Ранее стало известно, что выпускникам на ЕГЭ в 2026 году нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками. С собой запрещается проносить средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам.

