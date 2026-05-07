Рособрнадзор озвучил запреты на ЕГЭ-2026
Выпускникам на ЕГЭ в 2026 году нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками. Об этом рассказали в Рособрнадзоре, пишет РИА Новости.
С собой запрещается проносить средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам.
Кроме того, нельзя делать фото бланков и переписывать задания в черновики. После экзамена их нужно сдать вместе с бумажными или электронными экзаменационными материалами. Во время ЕГЭ запрещено перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами. За нарушение правил ученика удаляют с экзамена и выдают соответствующий акт, второй экземпляр которого направят в ГЭК.
Экзамены стартуют 1 июня. Первыми пойдут школьники, сдающие историю, литературу и химию. Резервные дни назначены с 22 по 25 июня. А 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
Ранее сообщалось, что на подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников Казани тратят шесть тысяч в неделю. Для учащихся 9-, 10- и 11-х классов приоритетными направлениями являются алгебра и геометрия, русский язык и литература.
