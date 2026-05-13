Испытание станет формой допуска к ОГЭ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 2028 года в России может появиться устный экзамен по истории. Его будут сдавать девятиклассники в качестве допуска к ОГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас появится третий обязательный экзамен, <...> это важный предмет», - заявил он.

Введение аттестации будет обсуждаться с преподавателями, учениками и экспертами. В Минпросвещения добавили, что задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Главная цель экзамена — определить у учеников понимание исторических процессов. Экзамен поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать свое отношение к тем или иным событиям и личностям.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по истории станет обязательным для гуманитариев в 2027 году. 2026 год будет переходным — серьезных изменений не будет. А вот в следующем году история выйдет на первый план.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.