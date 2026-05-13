Девятиклассников заставят сдавать устный экзамен по истории
Испытание станет формой допуска к ОГЭ.
С 2028 года в России может появиться устный экзамен по истории. Его будут сдавать девятиклассники в качестве допуска к ОГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова приводит РИА Новости.
«У нас появится третий обязательный экзамен, <...> это важный предмет», - заявил он.
Введение аттестации будет обсуждаться с преподавателями, учениками и экспертами. В Минпросвещения добавили, что задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Главная цель экзамена — определить у учеников понимание исторических процессов. Экзамен поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать свое отношение к тем или иным событиям и личностям.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ по истории станет обязательным для гуманитариев в 2027 году. 2026 год будет переходным — серьезных изменений не будет. А вот в следующем году история выйдет на первый план.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.