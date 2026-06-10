Какие подарки лучше всего дарить учителю на выпускной, объяснила эксперт
Стоит выбирать практичные и безопасные варианты - цветы, органайзеры, качественные наборы чая и шоколад, а от денег, дорогих украшений и бытовой техники следует отказаться.
На выпускной учителю лучше всего дарить цветы, органайзеры, качественные наборы чая и шоколад, а от денег, дорогих украшений и бытовой техники следует отказаться, полагает эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. Ее цитирует РИА Новости.
По ее словам, подарок в первую очередь должен сохранить профессиональную репутацию учителя, поэтому стоит выбирать практичные и безопасные варианты. Баранова предложила обратить внимание на настольные органайзеры или хорошие письменные принадлежности, также можно рассмотреть электронные указки или презентеры для слайдов. Однако такие подарки желательно согласовать с самим учителем.
Помимо этого, можно выбрать традиционный и самый безопасный жест вежливости – цветы, памятные открытки, качественные наборы чая или кофе, шоколад. Также в качестве подарка может использоваться подписка на профильную электронную библиотеку, аудиосервис или сертификат в книжный магазин, билеты в театр, музей или сертификат на мастер-класс.
Деньги, дорогостоящие украшения, бытовую технику и другие подобные подарки лучше не дарить, так как это может стать нарушением закона, напомнила эксперт.
Ранее сообщалось, что учителям на последний звонок и выпускной можно дарить подарки стоимостью не более 3 тысяч рублей. По закону учителям можно дарить к праздникам подарки, но стоимость каждого из них ограничена. Если от родителей будет несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.
Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.
Позже входящие вызовы были отключены.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.