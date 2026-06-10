Образование
10 июня 13:29
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«Вечерняя Казань»

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Какие подарки лучше всего дарить учителю на выпускной, объяснила эксперт

Стоит выбирать практичные и безопасные варианты - цветы, органайзеры, качественные наборы чая и шоколад, а от денег, дорогих украшений и бытовой техники следует отказаться.

Какие подарки лучше всего дарить учителю на выпускной, объяснила эксперт

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На выпускной учителю лучше всего дарить цветы, органайзеры, качественные наборы чая и шоколад, а от денег, дорогих украшений и бытовой техники следует отказаться, полагает эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, подарок в первую очередь должен сохранить профессиональную репутацию учителя, поэтому стоит выбирать практичные и безопасные варианты. Баранова предложила обратить внимание на настольные органайзеры или хорошие письменные принадлежности, также можно рассмотреть электронные указки или презентеры для слайдов. Однако такие подарки желательно согласовать с самим учителем.

Помимо этого, можно выбрать традиционный и самый безопасный жест вежливости – цветы, памятные открытки, качественные наборы чая или кофе, шоколад. Также в качестве подарка может использоваться подписка на профильную электронную библиотеку, аудиосервис или сертификат в книжный магазин, билеты в театр, музей или сертификат на мастер-класс.

Деньги, дорогостоящие украшения, бытовую технику и другие подобные подарки лучше не дарить, так как это может стать нарушением закона, напомнила эксперт.

Ранее сообщалось, что учителям на последний звонок и выпускной можно дарить подарки стоимостью не более 3 тысяч рублей. По закону учителям можно дарить к праздникам подарки, но стоимость каждого из них ограничена. Если от родителей будет несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них.

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