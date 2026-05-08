Сленговые слова запрещены на экзамене.

Автор фото: РИА Новости

Если выпускник использует в сочинении на ЕГЭ сленговые слова, например, скуф (мем, обозначающий мужчину старше 30–35 лет, который запустил себя) или краш (человек, который вам очень сильно нравится, объект тайной или безответной любви, обожания и желания), то за это могут снять баллы. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения, учитель русского языка и литературы МБОУ «Отрадненская гимназия» Воронежской области Ирина Аржанова. Ее слова приводит «Абзац».

Эксперт пояснила, что экзамен по русскому языку направлен на проверку знаний в области современного русского литературного языка.

«Если все-таки текст будет пестрить сленгом и неологизмами, работа потеряет балл по этическому критерию», - говорит она.

Школьникам посоветовали расширять словарный запас, не пренебрегать самостоятельным написанием работ по развитию речи, а также читать качественную литературу.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор озвучил запреты на ЕГЭ-2026. С собой запрещается проносить средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.