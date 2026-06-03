Обучение продлится 3 года и 10 месяцев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября в Международном центре компетенций — Казанском техникуме информационных технологий и связи (МЦК-КТИТС) начнут готовить специалистов по работе с искусственным интеллектом. Вводится направление «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта». На первый курс примут 30 человек. Само обучение продлится 3 года и 10 месяцев. Выпускники получат квалификацию «специалист по работе с искусственным интеллектом».

Студентов обучат, как внедрять и настраивать системы искусственного интеллекта (нейросети, машинное обучение, компьютерное зрение) в бизнес-процессы; разработке алгоритмов и созданию моделей, которые анализируют большие объемы данных, делают прогнозы и помогают принимать решения. Кроме того, в программе обучения — языки программирования Python, Java и C++, а также тестирование программного обеспечения.

Как говорит глава Минцифры Татарстана Илья Начвин, открытие новой специальности — это вклад в кадровое обеспечение экономики республики.

«Параллельно мы ведем системную работу по подготовке специалистов в рамках программы развития ИИ», — заявил министр.

Кроме того, в 35 колледжах с ИТ-профилем появятся ИИ-курсы, ежегодно их будут проходить 1,5 тысячи студентов.

Ранее сообщалось, что российские школьники начнут изучать ИИ на уроках. Новая тема войдет в школьную программу уже со следующего учебного года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.