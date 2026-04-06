Таксопарк в республике на сегодня превысил 23 тысячи машин.

В Татарстане сейчас прорабатывают нормы, регламентирующие работу такси. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов.

По словам спикера, такси — это нужный и удобный транспорт, но законы требуют доработок. Сейчас таксопарк республики превысил 23 тысячи машин.

Активно модернизируют общественный транспорт. Всего в Татарстане 2367 единиц транспорта. В Казани курсируют 635 автобусов, 150 из которых уже десять и более лет. По словам Ханифова, в течение прошлой пятилетки парки обновляли неравномерно. Сейчас ежегодно будут обновлять 111 автобусов ежегодно.

Работают и над обновление парка электротранспорта. В Казани проблем с трамваями и троллейбусами нет. В нормативном состоянии 100 и 98 процентов соответственно.

Напомним, что «Вечерняя Казань» ранее выпустила большой материал, в котором журналист порассуждал о том, как реформа превратит такси Татарстана в роскошь. В России, по прогнозам экспертов, цены на услуги такси могут вырасти на 20%. Причина — текущая экономическая ситуация и недавний закон о локализации такси. В крупных городах и в часы пик поездки могут подорожать особенно сильно.

