Органы опеки выставили счет на 900 тысяч рублей многодетной матери, обвинив в нецелевом расходовании выплат. Деньги, предназначенные на детей сирот не могли использоваться на улучшение жилищных условий, считают в администрации.

Жизнь на севере и появление детей



Ильнур и Лилия Хисамутдиновы родом из Нижневартовска, познакомились, родили троих детей и благополучно жили. В 2023 году в семье Лилии случилось несчастье, в Башкирии скончалась сестра Гульсиринь Туманчина. У нее остались трое детей — двое мальчишек 2013 и 2016 годов рождения, и девочка 2018 года рождения. Семейная пара решила не отправлять их в детский дом и принять в свою семью.

В этом же году к Хисамутдиновым обратились органы опеки Нижневартовска и попросили принять еще двух детей — девочку 2023 года рождения и мальчика 2021 года рождения.

— В Нижневартовске нет детского дома, поэтому детишек обычно распределяют по семьям временно, пока не найдут опекуна. Это по аналогии с животными, когда берут волонтеры на передержку, пока не определят в приют или не найдут хозяина. Нам опека предложила взять детишек, мы согласились, их родителей больше нет, они сироты. Но мы привязались к ним, стали родные нам и решили их насовсем оставить, — рассказал журналисту «Вечерней Казани» отец семейства Ильнур Хисамутдинов.

Переезд в Татарстан



Родители Ильнура живут в Татарстане и в 2024 году вся семья приехала к ним погостить. Тогда и появился план перебраться из холодного Нижневартовска на родные просторы. Выбрали село Тюлячи, присмотрели двухэтажный таунхаус за шесть миллионов рублей и приобрели его в ипотеку с ежемесячным платежом 100 тысяч рублей.

Летом того же года в доме начали делать ремонт, разделили площадь на восемь комнат. Одна сторона отводится мальчикам, вторая — девочкам. Комнаты, конечно, не самые просторные, но все очень чисто, аккуратно, имеется вся необходимая мебель: кровати, матрасы, шкафы, учебные парты, полки и, конечно же, многочисленные игрушки.

— Как только привезли детей в Татарстан, сразу обратились в опеку, заключили договор. На пятерых приемных ребятишек положены выплаты, чтоб помочь как-то содержать их, около 56 тысяч в месяц получаем. Конечно, на эти деньги прожить пятерым деткам сложно, но я в такси по 12 часов работаю, зарабатываю около 200 тысяч рублей, жена тортики на заказ печет, тоже тысяч 30 получается. У нас на одну еду в месяц больше 100 тысяч уходит, видели же цены какие сейчас в магазине, — объясняет Ильнур.

В целом семья живет очень достойно, в доме чисто, приятно, порядок, у каждого ребенка есть все необходимое. Все ходят в школы, детские сады, после основных занятий занимаются спортом, музыкой, рисованием. У старшей дочери вполне серьезные успехи — полки завалены медалями и дипломами с соревнований по каратэ.

Чиновники на страже интересов детей



Но счастье семьи на новом месте длилось совсем недолго. В 2026 году опека заметила, что выделенные деньги на сирот якобы расходуются не по назначению. Разумеется, Ильнур и Лилия письменно предоставили отчет о расходах, сколько уходит на еду, одежду, бытовые нужды и так далее. Но чиновники затребовали чеки, «а вдруг вы обманываете», сказали многодетным родителям.

Действительно, согласно договору между органом опеки и попечительства и Лилией Хисамутдиновой (имеется в распоряжении редакции, — «ВК»), расходовать пособие можно лишь в интересах детей. Чиновники заподозрили, что родители делают ремонт в доме за счет детских денег. А так нельзя, ведь дом не является имуществом ребенка. Почему решили, что средства были потрачены именно на покупку шпаклевки и гипсокартона, а не на еду и одежду — непонятно.

Итогом таких подозрений стало досудебное требование о возврате почти 900 тысяч рублей. Эти деньги были перечислены на счета пятерых детей, а родители посмели их снять и потратить, на детей. Созвали целую комиссию, председателем которой является глава Тюлячинского района Айрат Фатхуллин.

— Что мы сделали плохого? Характеристики из детсадов, школ, секций, соседей, все положительные. Дети одеты, обуты, сыты. Деньги уходят на одежду, питание, все что требуется на детей, приобретается. По возможности чеки мы нашли, показали. В договоре ни слова про чеки не говорится, там указано — письменный отчет. Мы предоставили вам такой документ, вы сами читали договор? Как вам еще доказать, что мы не преступники и не мошенники. В 2024 году никто никакие чеки не требовал, наш отчет вас устроил, почему за 2025 год вы требуете, — сказала Лилия Хисамутдинова членам комиссии, среди которых присутствовали зампрокурора района, представитель МВД, МЧС и другие.

Но один из присутствующих членов ответил: вы не имеете право пользоваться этими деньгами. Мы вам устно говорили — собирайте чеки (аудиозапись заседания комиссии имеется в распоряжении редакции, — «ВК»).

— Мы 900 тысяч не на себя ведь потратили, мы на море никогда не ездили, у нас с мужем в комнате телевизора даже нет, у детей у всех есть. Вы ведь видите наши условия жизни, мы ничего не скрываем, ничего шикарного мы не приобрели за это время, все куплено для детей. Мы жили, все было прекрасно, никаких претензий к нам не было, как только поменялся специалист органов опеки, начались разногласия. Мы покупали стройматериалы, все видели эту беседку мы строили, все по чекам, что есть, приходите, я вам покажу. Все куплено для детей, машинки игрушки, одежда, наушники, а вы говорите нельзя газовый котел ремонтировать за эти деньги. Откуда взята такая сумма, кто ее высчитал? Я понимаю, если бы у детей ничего не было. А специалист опеки говорит, не покупайте картины детям, не растрачивайте деньги, вы в своем уме?, — возмущается Лилия Хисамутдинова.

Официальная позиция

В конечном итоге члены комиссии заключили — «ваши доводы будут услышаны в суде, вы там ничего не сможете доказать». После заседания у журналиста «Вечерней Казани» появилась возможность поговорить с главой района.

— У нас имеется досудебное требование на семью, они не хотят предоставлять документы, потому что израсходовали денежные средства детей, комиссия защищает интересы детей. В договоре указано, на какие цели должны идти эти деньги, они израсходовали нецелевым образом. После 18 лет дети спросят с исполкома, куда были потрачены, я ведь сейчас не могу сказать, на что они потратили, — пояснил позицию глава.

Фатхуллин, отвечая на вопрос, есть ли у чиновников сведения о нецелевом расходовании средств, сообщил, что Хисамутдиновы могут обратиться в суд и оспорить такое решение. Еще глава заметил, что если родители обустраивают дом для детей, тогда должны выделить им долю. Правда в таком случае сироты перестанут претендовать на собственную квартиру от государства по достижении 18-летнего возраста.



Редакция «Вечерней Казани» обратилась к уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Светлане Захаровой с просьбой прокомментировать действия опеки. Захарова заверила, что ситуация с многодетной семьей из Тюлячей, прибывшей из Нижневартовска, взята в работу. Организована проверка фактов, будет изучен вопрос расходования средств, соблюдения условий договора и прав семьи.

Уполномоченная добавила, что согласно постановлению правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», органы опеки вправе контролировать целевое использование средств на содержание детей, включая проверку расходов и отчетность приемных. Цель такого контроля — защита интересов ребенка, обеспечение прозрачности бюджетных средств и надлежащего воспитания.

Также семья Хисамутдиновых обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с заявлением о проведении проверки по факту оказания давления на многодетную мать сотрудниками органов опеки.