На форуме-дискуссии столицу Татарстана назвали столицей инклюзии. Городу удается получать немалые деньги на развитие таких проектов, однако мамы всё ещё задаются вопросами о будущем своих особенных детей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столица Татарстана неофициально получила ещё один статус – столица инклюзии. Так её назвал директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, который прибыл гостем на первый международный форум-дискуссию «Добрая Казань». Сейчас, по его словам, большинство проектов связано со сферой социальной поддержки, особенно внимательно общество стало относится к людям с ОВЗ, осознавая, что им нужна особая забота. Примерно четверть всех поддержанных проектов посвящена вопросам инклюзии.

Причём, Татарстан в плане инициатив в сфере инклюзии является одним из лидеров. У республики процент победивших проектов от общего числа поданных выше среднего, что, по словам спикера, говорит о продуманности инициатив. За девять лет работы фонд направил республике на реализацию проектов 1,8 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда рублей «ушли» в Казань. По мнению Чукалина, столица Татарстана является первопроходцем в части инклюзии, и даже Москве есть чему у неё поучиться.

Прибытие такого важного гостя в Казань не случайность, поскольку этот год для инклюзивной сферы города особенный. Столица Татарстана отмечает десятилетний юбилей основания благотворительного проекта «Добрая Казань», который сотрудничает с 134 фондами и инициативами.

- Если у человека беда, если человек сталкивается с какой-то ситуацией, то благодаря «Доброй Казани», системной работе, фондам, никто один на один со своей проблемой не остаётся, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Казань учится искусству жить с особенными людьми

Всех родителей детей с особенностями здоровья беспокоят одни и те же вопросы: смогут ли дети попасть куда‑то на инвалидной коляске? Возьмут ли ребёнка в школу? Что будет с ним, когда родителей не станет? «Добрая Казань» не без помощи общественников уже долгие годы ищет на них ответы.

По словам мэра, развитие инклюзии — не менее важный вектор развития города, чем инфраструктурные проекты, ЖКХ, цифровизация или градостроительство. Но для этого нужны не только денежные вложения, но и изменение привычек и стереотипов, заложенных в обществе.

За десять лет работы проекта «Добрая Казань» в городе реализовался ни один проект. Мэр города отметил проект «Дневник добрых дел». Уже 175 тысяч детей получили свои дневники, в которые они вклеивают наклейки за каждое доброе дело. Эта «тетрадь» мотивирует детей совершать добрые поступки.

В 2014 году ученики 19‑й гимназии провели первую ярмарку добра, и собрали средства на оборудование комнаты в детском хосписе Анжелы Вавиловой. Теперь ярмарки проводятся ежегодно во всех 192 школах города.

Через три года пять казанских школ приняли 19 детей с расстройством аутистического спектра в ресурсные классы, а уже сегодня в городе условия для обучения детей с инвалидностью есть в 54 школах и 68 детских садах.

Это всё – лишь часть созданного за счёт неравнодушных людей. Только за прошлый год фонд «Добрая Казань» собрал более 188 миллионов пожертвований для пяти тысяч подопечных. Ежегодно к проекту подключаются волонтеры. Сейчас их уже более тысячи.

- Глубже погружаться в проблемы семей, воспитывающих таких детей, позволяют встречи с ними. На одной из такой встреч в 2021 году родители сказали нам о недоступности многих объектов для детей с ОВЗ, отсутствие специализированных мест для семейного отдыха. Мы осознали, что мама, имеющая ребёнка с ДЦП и воспитывающая, как правило, одиночку, не имеет ни минуты свободного времени для себя, посвящая себя целиком больному ребёнку. Я вообще вот хочу сказать об этой встрече, она для меня была тяжелой, – рассказал градоначальник. – Очень важно в данном случае слышать таких людей. Это посыл к моим коллегам, главам городов, районов, вообще власти.

По словам Метшина, очень важно поменять отношение: родители детей с инвалидностью должны перестать стесняться своих детей, а остальные относится к ним с должным уважением. Это даже важнее материальной помощи, считает спикер.

Работодатели не готовы работать с людьми с ОВЗ

Инклюзия — это возможность бесшовного перехода: из детского сада в школу, из школы во взрослую жизнь, возможность заниматься спортом, ходить в театр, играть с друзьями на площадке — независимо от особенностей здоровья.

В плане бесшовной системы перехода из образовательных учреждений во взрослую жизнь в Казани пока есть проблемы. Её обсудили на круглом столе, посвященном трудоустройству людей с ОВЗ. Руководитель управления социальной политики исполкома Ирина Смирнова отметила, что работа с детьми — лишь часть пути. Сейчас критически важен переход от детства ко взрослости. В этот период особенные люди сталкиваются с устоявшимися стереотипами, которые мешают им трудоустроиться и вести нормальную жизнь.

Например, работодатели часто ищут различные лазейки, чтобы избежать найма сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. Особенно это касается людей с диагнозом «аутизм». С такой проблемой столкнулась 20-летняя Дарья, которая отучилась на сборщика обуви, но трудиться по профессии так и не смогла из-за отказов работодателей. Кураторы трудоустроили её в клининговую компанию, где сейчас девушка получает от 200 до 250 рублей в час. В первое время ей требовалась помощь в работе, однако теперь она справляется со всем сама.

Таких историй в Казани не мало, однако тех, кто не может найти работу или тех, кто боится даже попробовать трудоустроиться всё также много. Всего с 2024 года «Доброй Казани» удалось устроить 108 человек с особенностями здоровья. Сейчас даже, если человек проработал всего полгода — это уже значимый результат. поскольку он получает опыт, уверенность и возможность интегрироваться в общество.