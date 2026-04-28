В приемную кампанию 2026 года «Газпром нефть» увеличила набор — открыто более 1300 мест по партнерским программам обучения в российских вузах.

Абитуриентам доступны 44 программы в университетах, входящих в образовательную экосистему компании «Лига вузов». Среди городов-участников — Москва, Санкт-Петербург, Омск, Тюмень, Новосибирск, Уфа и Казань. Прием документов идет с марта по август.

Студентов готовят по направлениям, которые особенно востребованы в российской промышленности. Среди самых популярных — программы по ИТ, цифровизации, бизнес-информатике, нефтегазовому инжинирингу и управлению производственными активами.

Для студентов из Татарстана особый интерес представляет участие в проекте Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Здесь открыт набор на магистерскую программу по подготовке специалистов-нефтедорожников, которые будут работать на стыке дорожной и нефтегазовой отраслей и создавать новые битумные материалы. Прием документов для обучения стартует в июне.

Образовательная программа в КНИТУ разрабатывалась при участии специалистов «Газпромнефть – Битумные материалы». Межотраслевые компетенции, полученные во время учебы, позволят выпускникам заниматься не только инженерными исследованиями и разработкой перспективных технологий, но и стать востребованными экспертами в области дорожных и общестроительных материалов. Такие специалисты смогут участвовать в реализации крупных инфраструктурных проектов и управлять различными проектами дорожной отрасли.

Актуальность всех партнерских программ с вузами обеспечивают эксперты «Газпром нефти». В 2025 году они помогли модернизировать более 60 учебных курсов в рамках бакалавриатов и магистратур. На этих направлениях готовят инженеров для работы с трудноизвлекаемыми запасами, навыками внедрения в промышленность искусственного интеллекта и других цифровых технологий.

- Сегодня около трети команды «Газпром нефти» — это молодые сотрудники, - говорит Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти». - И для нас важно, чтобы выпускники вузов приходили в компанию, уже обладая знаниями и компетенциями, которые необходимы для работы. Для этого еще на этапе обучения они должны знакомиться с задачами, которые стоят перед отраслью, а также участвовать в их решении. Такую возможность студенты получают на партнерских образовательных программах, которые мы развиваем в рамках «Лиги вузов» «Газпром нефти». Эти программы традиционно пользуются высоким спросом у абитуриентов. И в этом году мы значительно — более чем на 20% — увеличили количество мест. Уверен, что юноши и девушки, которые решили построить карьеру в нефтяной отрасли, не пожалеют о своем выборе.