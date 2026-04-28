Общество
28 апреля 17:31
Автор материала:Дилия Мингазова

В Ассоциации санаториев Татарстана считают бизнес-модель глэмпингов ущербной

Нужно открываться там, где уже есть устоявшийся турпоток.

Автор фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Некоторые глэмпинги Татарстана проживают не самые лучшие времена. Почему — рассказал председатель ассоциации санаториев республики Евгений Терентьев.

Глэмпинг (гламурный кемпинг) — это отдых на природе в комфортных условиях — шатрах, домиках или юртах. В России и Татарстане такой вид отдыха новый, ему всего 5—6 лет.

- Сейчас мы видим, что те организации, которые практически на пустом месте решили создать бизнес, испытывают не самые лучшие времена. Я уже тогда говорил, что глэмпинги - это не та история, когда в красивой локации можно поставить несколько домиков, и это будет достаточно прибыльным бизнесом, как многие считали, - рассказал он.

Лучше всего развивать гламурный кемпинг там, где уже есть выстроенная структура, организация питания, выстроенная логистика и устоявшийся туристический поток. Например, в санаториях.

- Имея глэмпинг на территории санатория, мы можем дать человеку и единение с природой, когда у него за окном буквально на расстоянии протянутой руки деревья и красивая природа, и свою локацию. При этом в шаговой доступности у него будет и питание, и проживание, и аквапарк, и все сопутствующие лечебные услуги, - считает начальник санаторно-курортного управления Федерации профсоюзов Татарстана Дмитрий Антонов.

Такой формат отдыха в республике становится все более востребованным. Жить в глэмпингах, но пользоваться инфраструктурой санаториев все чаще выбирают молодые люди и семьи с детьми, отметил председатель РАСКУ «Санатории Татарстана». Кроме того, глэмпинг решает проблему с нехваткой койко-мест в санаториях.

Ранее мы писали, что на сегодня молодые люди все чаще становятся гостями санаториев республики. Чаще стали отдыхать семьями, в том числе и с детьми. Подготовка к приему таких гостей идет везде.

