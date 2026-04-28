Популярность здравниц растет - сейчас особо заметно «омоложение» аудитории.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Молодые люди все чаще становятся гостями санаториев республики. Об этом на пресс-туре рассказал председатель правления РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

Чаще стали отдыхать семьями, в том числе и с детьми. Подготовка к приему таких гостей, добавил Терентьев, идет везде.

- Мы наблюдаем «омоложение» аудитории - тренд к семейному отдыху. Чаще отдыхают люди трудоспособного возраста и дети, - подтвердил начальник санаторно-курортного управления Федерации профсоюзов Татарстана Дмитрий Антонов.

По его словам, нужно работать, чтобы молодое поколение все чаще слышало, что санатории - «это не баян, электрофорез и спать», а совсем другое. Если просто побывать на объектах, каждая возрастная группа найдет себе занятие по душе. Например, как рассказала директор санатория «Ливадия-Татарстан» Римма Садыкова, летом средний возраст гостей их здравницы составляет 42 года. Это считается очень хорошим показателем.

Ранее Терентьев также опроверг информацию о том, что спрос на санатории в России упал на 15 процентов. По словам Терентьева, «ни о каком падении речи не идет».

