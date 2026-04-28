Татарстанские санатории запустили тренд на семейный отдых
Популярность здравниц растет - сейчас особо заметно «омоложение» аудитории.
Молодые люди все чаще становятся гостями санаториев республики. Об этом на пресс-туре рассказал председатель правления РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.
Чаще стали отдыхать семьями, в том числе и с детьми. Подготовка к приему таких гостей, добавил Терентьев, идет везде.
- Мы наблюдаем «омоложение» аудитории - тренд к семейному отдыху. Чаще отдыхают люди трудоспособного возраста и дети, - подтвердил начальник санаторно-курортного управления Федерации профсоюзов Татарстана Дмитрий Антонов.
По его словам, нужно работать, чтобы молодое поколение все чаще слышало, что санатории - «это не баян, электрофорез и спать», а совсем другое. Если просто побывать на объектах, каждая возрастная группа найдет себе занятие по душе. Например, как рассказала директор санатория «Ливадия-Татарстан» Римма Садыкова, летом средний возраст гостей их здравницы составляет 42 года. Это считается очень хорошим показателем.
Ранее Терентьев также опроверг информацию о том, что спрос на санатории в России упал на 15 процентов. По словам Терентьева, «ни о каком падении речи не идет».
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.