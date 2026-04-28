Глава «Санаториев Татарстана»: «Ни о каком падении спроса речи не идет»
Спрос на отдых в здравницах вырос и по России, и по республике.
Спрос на санатории растет, рассказал председатель правления РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.
Ранее в интернете появлялись данные о том, что спрос на санатории в России упал на 15 процентов. По словам Терентьева, «ни о каком падении речи не идет».
- По данным Росстата, за первые два месяца года спрос вырос на пять процентов. Татарстан тоже растет, - уверил председатель РАСКУ.
Он также добавил, что сегодня Татарстан занимает шестое место по количеству койко-мест среди здравниц - в республике их 10,5 тысячи. Впереди по такому же показателю Башкортостан, Ставропольский край, Крым и другие.
