Спрос на отдых в здравницах вырос и по России, и по республике.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Спрос на санатории растет, рассказал председатель правления РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

Ранее в интернете появлялись данные о том, что спрос на санатории в России упал на 15 процентов. По словам Терентьева, «ни о каком падении речи не идет».

- По данным Росстата, за первые два месяца года спрос вырос на пять процентов. Татарстан тоже растет, - уверил председатель РАСКУ.

Он также добавил, что сегодня Татарстан занимает шестое место по количеству койко-мест среди здравниц - в республике их 10,5 тысячи. Впереди по такому же показателю Башкортостан, Ставропольский край, Крым и другие.

Ранее мы писали, что сервис заселения через МАХ заработал в первом отеле Татарстана. После бронирования номера гость получает на электронную почту приглашение.

