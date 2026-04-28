На «Госуслугах» хотят создать единый пакет документов для поездки детей в лагерь
Сейчас родителям приходится самим собирать справки в поликлиниках.
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать на «Госуслугах» единый цифровой пакет документов для детей, которые едут в лагерь. Письмо отправили министру цифрового развития Максуту Шадаеву.
Как это должно работать: сервис сам берёт из госсистем нужные данные — медсправку 079/у, информацию об отсутствии контактов с инфекционными больными, сведения о прививках. Родители увидят, какие документы нужны для конкретного лагеря и сколько они действуют.
Сейчас, говорят депутаты, родителям приходится собирать справки по отдельности. Например, справку 079/у надо получать лично в поликлинике, а справку об отсутствии контактов — прямо перед поездкой. Для семей с несколькими детьми и для тех, кто живёт далеко от больниц, это настоящая головная боль.
Ранее глава «Санаториев Татарстана» заявил, что ни о каком падении спроса речи не идет. Спрос на отдых в здравницах вырос и по России, и по республике.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.