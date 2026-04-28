Сейчас родителям приходится самим собирать справки в поликлиниках.

Автор фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать на «Госуслугах» единый цифровой пакет документов для детей, которые едут в лагерь. Письмо отправили министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Как это должно работать: сервис сам берёт из госсистем нужные данные — медсправку 079/у, информацию об отсутствии контактов с инфекционными больными, сведения о прививках. Родители увидят, какие документы нужны для конкретного лагеря и сколько они действуют.

Сейчас, говорят депутаты, родителям приходится собирать справки по отдельности. Например, справку 079/у надо получать лично в поликлинике, а справку об отсутствии контактов — прямо перед поездкой. Для семей с несколькими детьми и для тех, кто живёт далеко от больниц, это настоящая головная боль.

Ранее глава «Санаториев Татарстана» заявил, что ни о каком падении спроса речи не идет. Спрос на отдых в здравницах вырос и по России, и по республике.

