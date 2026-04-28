Общество
28 апреля 11:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На «Госуслугах» хотят создать единый пакет документов для поездки детей в лагерь

Сейчас родителям приходится самим собирать справки в поликлиниках.

На «Госуслугах» хотят создать единый пакет документов для поездки детей в лагерь

Автор фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать на «Госуслугах» единый цифровой пакет документов для детей, которые едут в лагерь. Письмо отправили министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Как это должно работать: сервис сам берёт из госсистем нужные данные — медсправку 079/у, информацию об отсутствии контактов с инфекционными больными, сведения о прививках. Родители увидят, какие документы нужны для конкретного лагеря и сколько они действуют.

Сейчас, говорят депутаты, родителям приходится собирать справки по отдельности. Например, справку 079/у надо получать лично в поликлинике, а справку об отсутствии контактов — прямо перед поездкой. Для семей с несколькими детьми и для тех, кто живёт далеко от больниц, это настоящая головная боль.

Ранее глава «Санаториев Татарстана» заявил, что ни о каком падении спроса речи не идет. Спрос на отдых в здравницах вырос и по России, и по республике.

Популярное
Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
