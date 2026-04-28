Нэфис Косметикс установил фандомат для сбора вторсырья в Казани
Сдать можно пластиковую упаковку из-под средств бытовой химии, косметической и пищевой продукции при наличии маркировки PET, HDPE, LDPE, PP.
Нэфис Косметикс установил фандомат для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок в казанском ТРЦ Kazan Mall (у входа со стороны ул. Спартаковская). Устройство может принять более двух тысяч единиц тары. Экологический проект реализован совместно с компанией Ecoplatform.
«Все больше россиян уделяют внимание вопросам сортировки и переработки упаковки, такие экологичные привычки формируются легче, когда меньше барьеров. Если упаковку можно сдать сразу, она не становится отходом, а получает вторую жизнь. Мы стараемся создавать такие решения, чтобы этот процесс стал привычной и доступной частью городской среды», – сказала директор по маркетингу Нэфис Косметикс Валентина Симонова.
Фандомат принимает пластиковые бутылки объёмом от 0,5 до 2 литров, так и алюминиевые банки от 0,2 до 1 литра. Крышки, помпы и другие дополнительные элементы можно не снимать. Главное, чтобы тара была пустой, чистой и подходила по размеру: диаметр дна до 11 см, объём – до 2х литров.
Сдать можно пластиковую упаковку из-под средств бытовой химии, косметической и пищевой продукции при наличии маркировки PET, HDPE, LDPE, PP. Но фандомат не предназначен для приёма ёмкостей от медицинских препаратов, бутылок неоновых цветов, жестяных банок, алюминиевых баллончиков и стеклянной тары.
Весь процесс занимает меньше минуты – сначала нажать на экран, потом загрузить тару в приёмное окно и указать номер телефона. За каждую сданную упаковку в приложении партнёра начисляются экобонусы. Их можно потратить на: благотворительность, разнообразные скидки и акции, а также на покупки в магазинах и маркетплейсах, поездки в метро и на поезде.
Отметим, Нэфис Косметикс на постоянной основе реализует экологические проекты и модернизирует производство. На площадке работает более 50 систем очистки воздуха, крупный электростатический фильтр очищает до 6–7 тыс. кг воздуха в час, а лаборатория круглосуточно контролирует 150 источников, ежегодно анализируя более 5 тыс. проб воздуха и 4 тыс. проб сточных вод. Компания также развивает экологичные продукты: с 2014 года выпускает бесфосфатные порошки, с 2021 года – капсулы в упаковке из пульперкартона, а доля вторсырья в пластиковой таре достигает 40%.
