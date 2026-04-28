28 апреля 11:35
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Нэфис Косметикс установил фандомат для сбора вторсырья в Казани

Автор фото: пресс-служба Нэфис Косметикс

Нэфис Косметикс установил фандомат для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок в казанском ТРЦ Kazan Mall (у входа со стороны ул. Спартаковская). Устройство может принять более двух тысяч единиц тары. Экологический проект реализован совместно с компанией Ecoplatform.

«Все больше россиян уделяют внимание вопросам сортировки и переработки упаковки, такие экологичные привычки формируются легче, когда меньше барьеров. Если упаковку можно сдать сразу, она не становится отходом, а получает вторую жизнь. Мы стараемся создавать такие решения, чтобы этот процесс стал привычной и доступной частью городской среды», – сказала директор по маркетингу Нэфис Косметикс Валентина Симонова.

Фандомат принимает пластиковые бутылки объёмом от 0,5 до 2 литров, так и алюминиевые банки от 0,2 до 1 литра. Крышки, помпы и другие дополнительные элементы можно не снимать. Главное, чтобы тара была пустой, чистой и подходила по размеру: диаметр дна до 11 см, объём – до 2х литров.

Сдать можно пластиковую упаковку из-под средств бытовой химии, косметической и пищевой продукции при наличии маркировки PET, HDPE, LDPE, PP. Но фандомат не предназначен для приёма ёмкостей от медицинских препаратов, бутылок неоновых цветов, жестяных банок, алюминиевых баллончиков и стеклянной тары.

Весь процесс занимает меньше минуты – сначала нажать на экран, потом загрузить тару в приёмное окно и указать номер телефона. За каждую сданную упаковку в приложении партнёра начисляются экобонусы. Их можно потратить на: благотворительность, разнообразные скидки и акции, а также на покупки в магазинах и маркетплейсах, поездки в метро и на поезде.

Отметим, Нэфис Косметикс на постоянной основе реализует экологические проекты и модернизирует производство. На площадке работает более 50 систем очистки воздуха, крупный электростатический фильтр очищает до 6–7 тыс. кг воздуха в час, а лаборатория круглосуточно контролирует 150 источников, ежегодно анализируя более 5 тыс. проб воздуха и 4 тыс. проб сточных вод. Компания также развивает экологичные продукты: с 2014 года выпускает бесфосфатные порошки, с 2021 года – капсулы в упаковке из пульперкартона, а доля вторсырья в пластиковой таре достигает 40%.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
