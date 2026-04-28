28 апреля 12:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На цифровую платформу для сельского хозяйства Татарстана потратят 27 млн рублей

Система будет использоваться для мониторинга земель, контроля обработки полей и сбора данных.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ходе проекта модернизации государственной информационной системы АПК Татарстана создадут единую цифровую платформу для мониторинга земель, контроля обработки полей и сбора данных. Об этом говорится в тендере на 27 миллионов рублей на портале госзакупок, заказчиком является «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан».

Более 4 тысяч участников сельскохозяйственного сектора объединят в единую цифровую платформу, доступ к системе будет проходить через личный кабинет с авторизацией через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В рамках платформы будет проходить взаимодействие между сельхозпроизводителями и органами власти, при помощи нее станут сообщать о доступных мерах господдержки. Данные будут храниться в защищенной базе с возможностью их анализа и визуализации.

Заявки принимают до 12 мая, после выберут победителя тендера.

Ранее сообщалось, что фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность. Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Популярное
Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
