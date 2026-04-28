На цифровую платформу для сельского хозяйства Татарстана потратят 27 млн рублей
Система будет использоваться для мониторинга земель, контроля обработки полей и сбора данных.
В ходе проекта модернизации государственной информационной системы АПК Татарстана создадут единую цифровую платформу для мониторинга земель, контроля обработки полей и сбора данных. Об этом говорится в тендере на 27 миллионов рублей на портале госзакупок, заказчиком является «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан».
Более 4 тысяч участников сельскохозяйственного сектора объединят в единую цифровую платформу, доступ к системе будет проходить через личный кабинет с авторизацией через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В рамках платформы будет проходить взаимодействие между сельхозпроизводителями и органами власти, при помощи нее станут сообщать о доступных мерах господдержки. Данные будут храниться в защищенной базе с возможностью их анализа и визуализации.
Заявки принимают до 12 мая, после выберут победителя тендера.
Ранее сообщалось, что фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность. Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.