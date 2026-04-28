Система будет использоваться для мониторинга земель, контроля обработки полей и сбора данных.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ходе проекта модернизации государственной информационной системы АПК Татарстана создадут единую цифровую платформу для мониторинга земель, контроля обработки полей и сбора данных. Об этом говорится в тендере на 27 миллионов рублей на портале госзакупок, заказчиком является «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан».

Более 4 тысяч участников сельскохозяйственного сектора объединят в единую цифровую платформу, доступ к системе будет проходить через личный кабинет с авторизацией через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В рамках платформы будет проходить взаимодействие между сельхозпроизводителями и органами власти, при помощи нее станут сообщать о доступных мерах господдержки. Данные будут храниться в защищенной базе с возможностью их анализа и визуализации.

Заявки принимают до 12 мая, после выберут победителя тендера.

Ранее сообщалось, что фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность. Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.