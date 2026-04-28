На борт теперь можно проносить не более двух устройств в специальных чехлах, но что грозит нарушителям — пока не известно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Портативные зарядные устройства теперь категорически запрещено использовать на борту российских самолетов. В салон можно проносить не более двух штук в специальных упаковках. Об этом говорится в новых технических инструкциях международной организации гражданской авиации по опасным грузам, сообщает «База».

Изменения в правилах озадачили перевозчиков. Неясным остается, как отслеживать количество устройств у пассажиров, можно ли изымать пауэрбанки и что делать с нарушителями. Это прояснится после принятия поправок в законопроект, однако пока ситуация остается неоднозначной.

Напомним, что идея запретить использовать портативные аккумуляторы в полете появилась после задымления устройства на борту «Уральских авиалиний». В итоге самолет благополучно приземлился в турецком аэропорту.

