Ввести полный запрет на пауэрбанки на борту самолета хочет Росавиация
Инициатива появилась после задымления устройства на борту «Уральских авиалиний».
Минтрансу России предлагают ввести запрет на использование пауэрбанков на борту самолета во время полета, с идеей выступила Росавиация. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с судном «Уральских авиалиний».
В самолете рейса Екатеринбург - Стамбул произошло задымление пауэрбанка одного из пассажиров, борт благополучно приземлился в турецком аэропорту.
В ходе расследования решение экипажа о продолжении полета было принято обоснованным, также там было указано отсутствие в нормативно-правовых актах прямого запрета на использование пауэрбанков в полете. Предлагается ввести такой запрет в воздушное законодательство. Пауэрбанки нельзя будет использовать на всех этапах полета и заряжать от источников питания в кресле или на борту самолета.
Соответствующий запрет уже есть у «Уральских авиалиний», S7 Airlines, «Аэрофлота» и Azur Air.
Напомним, еще в 2025 году глава Росавиации Дмитрий Ядров говорил, что вводить запрет на перевозку пауэрбанков в самолетах в России пока не планируется. По его словам, у российских авиакомпаний было два случая: оба тщательно проанализированы, пауэрбанки отдавали на экспертизу. На основании этого приняли решение, что пока ограничения по отрасли вводить преждевременно.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.