Общество
17 апреля 12:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ввести полный запрет на пауэрбанки на борту самолета хочет Росавиация

Инициатива появилась после задымления устройства на борту «Уральских авиалиний».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минтрансу России предлагают ввести запрет на использование пауэрбанков на борту самолета во время полета, с идеей выступила Росавиация. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с судном «Уральских авиалиний».

В самолете рейса Екатеринбург - Стамбул произошло задымление пауэрбанка одного из пассажиров, борт благополучно приземлился в турецком аэропорту.

В ходе расследования решение экипажа о продолжении полета было принято обоснованным, также там было указано отсутствие в нормативно-правовых актах прямого запрета на использование пауэрбанков в полете. Предлагается ввести такой запрет в воздушное законодательство. Пауэрбанки нельзя будет использовать на всех этапах полета и заряжать от источников питания в кресле или на борту самолета.

Соответствующий запрет уже есть у «Уральских авиалиний», S7 Airlines, «Аэрофлота» и Azur Air.

Напомним, еще в 2025 году глава Росавиации Дмитрий Ядров говорил, что вводить запрет на перевозку пауэрбанков в самолетах в России пока не планируется. По его словам, у российских авиакомпаний было два случая: оба тщательно проанализированы, пауэрбанки отдавали на экспертизу. На основании этого приняли решение, что пока ограничения по отрасли вводить преждевременно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.