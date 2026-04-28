При этом в соответствующую зону повышенного риска попала вся территория Самарской области.

В список регионов с высоком риском пожаров в мае не попал Татарстан, с прогнозом выступила Авиалесоохрана России.

В зону повышенного риска попали вся Самарская и Оренбургская области, а также восточная часть Саратовской области (включая Озинский, Перелюбский и Ивантеевский муниципалитеты), юго-восточная часть Башкирии (Зианчуринский, Хайбуллинский и Куюргазинский муниципалитеты).

В службе уточнили, что прогноз рисков не означает обязательного возникновения ЧС по лесным пожарам, так как все зависит от соблюдения правил пожарной безопасности, оперативности обнаружения и тушения пожаров.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах и Казани в 2026 году произошло больше всего в Татарстане природных пожаров, 24 и 21 соответственно. По данным на 20 апреля, зарегистрировано 173 природных пожара, что составило 18,2 процента от общего числа пожаров. В ведомстве оценили подобную статистику как благоприятную, количество пожаров снизилось на 60,5 процента (в прошлом году было 337). Общая площадь пожаров составила более 5 гектаров (в прошлом году — 14 гектаров).

