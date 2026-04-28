В Татарстане создали единую диспетчерскую службу скорой помощи
Центр принимает по 300 звонков в час.
В Казани и Набережных Челнах заработала единая система приема экстренных звонков для вызова скорой помощи. Новая диспетчерская служба обрабатывает до 300 звонков в час, сообщает Минздрав.
Номер 03 больше не доступен. Жителей просят звонить по номеру 103, а если нужна помощь полиции, врачей или других служб одновременно — 112.
Теперь скорая будет ездить по ближайшим вызовам, а не по закрепленным домам, и даже не возвращаясь на подстанцию после госпитализации. Во время звонка важно четко называть адрес, причину, пол и примерный возраст больного.
