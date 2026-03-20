Общество
20 марта 16:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Альтернативу гиду «Мишлен» хотят сделать города БРИКС

Система включит стандарты качества туруслуг и единый событийный календарь.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Муниципалитеты БРИКС собираются создать единую систему международного туристского сотрудничества, которая включит в себя стандарты качества туруслуг и единый событийный календарь. Об этом сообщила советник мэра Казани по делам ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Дарья Санникова. Меморандум направили в города, входящие в организацию.

По словам Санниковой, система должна повысить информационные возможности жителей и поспособствует увеличению популярности проводимых мероприятий.

Сейчас обсуждаются объекты, которые готовы вступить в проект. «Это будет некая лояльная, льготная система, полезная для жителей наших городов», отметила она. У каждой страны БРИКС есть этнокультурные особенности. Например, городам Китая, Бразилии, Арабских Эмиратов, Индии и России присущи уникальные традиции досуга, и жители этих стран по-разному проводят свободное время и отдыхают.

Единая BRICS-Friendly система способна стать альтернативой «Мишлен», разработать собственные стандарты качества от каждого города страны, выбрать экспертов в состав комиссий, разрабатывающих эти стандарты. Тем самым повысить уровень качества предоставляемых услуг и увеличить комфорт пребывания жителей.

Ранее сообщалось, что БРИКС создаст единую платежную систему BRICS Pay для независимых расчетов. Платформа объединит национальные платежные системы и цифровые валюты стран-участниц.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
