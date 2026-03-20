Альтернативу гиду «Мишлен» хотят сделать города БРИКС
Система включит стандарты качества туруслуг и единый событийный календарь.
Муниципалитеты БРИКС собираются создать единую систему международного туристского сотрудничества, которая включит в себя стандарты качества туруслуг и единый событийный календарь. Об этом сообщила советник мэра Казани по делам ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Дарья Санникова. Меморандум направили в города, входящие в организацию.
По словам Санниковой, система должна повысить информационные возможности жителей и поспособствует увеличению популярности проводимых мероприятий.
Сейчас обсуждаются объекты, которые готовы вступить в проект. «Это будет некая лояльная, льготная система, полезная для жителей наших городов», отметила она. У каждой страны БРИКС есть этнокультурные особенности. Например, городам Китая, Бразилии, Арабских Эмиратов, Индии и России присущи уникальные традиции досуга, и жители этих стран по-разному проводят свободное время и отдыхают.
Единая BRICS-Friendly система способна стать альтернативой «Мишлен», разработать собственные стандарты качества от каждого города страны, выбрать экспертов в состав комиссий, разрабатывающих эти стандарты. Тем самым повысить уровень качества предоставляемых услуг и увеличить комфорт пребывания жителей.
Ранее сообщалось, что БРИКС создаст единую платежную систему BRICS Pay для независимых расчетов. Платформа объединит национальные платежные системы и цифровые валюты стран-участниц.
