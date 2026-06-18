Общество
18 июня 14:30
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Apple вынуждена повышать цены на продукцию, заявил Кук

Компании нужно компенсировать резкий рост стоимости микросхем памяти и накопителей.

Apple вынуждена повышать цены на продукцию, заявил Кук

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Американская технологическая компания Apple вынуждена повысить стоимость техники. Все из-за того, что цены растут на микросхемы памяти и накопители. Об этом сообщил гендиректор компании Тим Кук газете The Wall Street Journal.

«К сожалению, повышение цен неизбежно», — отметил он.

Однако, по словам Кука, компания старается делать все возможное, чтобы смягчить рост цен. Но ситуация остается неустойчивой.

Ранее сообщалось, что Apple из-за высокого спроса планирует отказаться от дешевого MacBook Neo. Компания столкнулась с нехваткой отбракованных чипов A18 Pro, которые ранее использовались в устройстве.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Три человека пострадали при попадании дрона в жилой дом в Нижнекамске

Верхние этажи 12-этажки загорелись, жителей эвакуировали.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Глава Рособрнадзора развеял миф о низком уровне знаний «поколения ЕГЭ»

Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ракетную опасность ввели в Татарстане утром

Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Татнефть ввела ограничение на продажу топлива и принимает только наличные

Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.