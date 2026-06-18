Apple вынуждена повышать цены на продукцию, заявил Кук
Компании нужно компенсировать резкий рост стоимости микросхем памяти и накопителей.
Американская технологическая компания Apple вынуждена повысить стоимость техники. Все из-за того, что цены растут на микросхемы памяти и накопители. Об этом сообщил гендиректор компании Тим Кук газете The Wall Street Journal.
«К сожалению, повышение цен неизбежно», — отметил он.
Однако, по словам Кука, компания старается делать все возможное, чтобы смягчить рост цен. Но ситуация остается неустойчивой.
Ранее сообщалось, что Apple из-за высокого спроса планирует отказаться от дешевого MacBook Neo. Компания столкнулась с нехваткой отбракованных чипов A18 Pro, которые ранее использовались в устройстве.
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