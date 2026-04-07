Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Великий пост не соблюдают 75 процентов россиян. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (83 процента). Больше всего постящихся в Южном федеральном округе (6 процентов), Центральном федеральном округе (5 процентов) и Москве (4 процента). И только 17 процентов соблюдают пост, но частично, выяснили аналитики Fix Price.

Всего три процента россиян полностью соблюдают пост. Среди них пять процентов — респонденты 35—44 лет. А частично соблюдают все предписанные религией нормы питания 23 процента из людей 55—64 лет.

Как говорит категорийный менеджер Fix Price Инна Кондратьева, Пасха — один из главных религиозных праздников для всех христиан. В это время люди объединяются, чтобы приготовить или вместе попробовать праздничные блюда, украшают стол и дом. Несмотря на разные убеждения, религиозный праздник в первую очередь семейный, теплый и связанный с творчеством.

Ранее сообщалось, что девять из десяти отмечающих Пасху казанцев красят яйца. Больше половины горожан – 56 процентов — ежегодно отмечают Пасху. 14 процентов делают это время от времени.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.