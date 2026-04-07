Общество
7 апреля 10:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Больше половины россиян не соблюдают Великий пост

Больше всего постящихся в Южном федеральном округе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Великий пост не соблюдают 75 процентов россиян. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (83 процента). Больше всего постящихся в Южном федеральном округе (6 процентов), Центральном федеральном округе (5 процентов) и Москве (4 процента). И только 17 процентов соблюдают пост, но частично, выяснили аналитики Fix Price.

Всего три процента россиян полностью соблюдают пост. Среди них пять процентов — респонденты 35—44 лет. А частично соблюдают все предписанные религией нормы питания 23 процента из людей 55—64 лет.

Как говорит категорийный менеджер Fix Price Инна Кондратьева, Пасха — один из главных религиозных праздников для всех христиан. В это время люди объединяются, чтобы приготовить или вместе попробовать праздничные блюда, украшают стол и дом. Несмотря на разные убеждения, религиозный праздник в первую очередь семейный, теплый и связанный с творчеством.

Ранее сообщалось, что девять из десяти отмечающих Пасху казанцев красят яйца. Больше половины горожан – 56 процентов — ежегодно отмечают Пасху. 14 процентов делают это время от времени.

Популярное
РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

соцсети
Парень избил девушку на остановке в Казани

Полиция проводит проверку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
