Общество
16 июня 22:42
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«Вечерняя Казань»

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Для домов Жукова и Тырышкина в Татарстане утвердили зоны охраны

Общая площадь градостроительного регулирования составила 1,7 гектара.

Для домов Жукова и Тырышкина в Татарстане утвердили зоны охраны

Автор фото: комитет РТ по охране ОКН

Зоны охраны для двух объектов культурного наследия утвердили в Мамадыше. Их общая площадь составила 1,7 гектара. Речь идет о Доме Жукова К.И. на Карла Маркса, 23 и Доме Тырышкина П.А. на Советской, 10. Здания являются памятниками градостроительства и архитектуры регионального значения, сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Дом Жукова К.И. был построен в 1910 году на средства городского головы купца Кирилла Жукова в качестве свадебного подарка дочери и зятю купцу Лисину. В советское время там обустроили военный комиссариат уезда, а с 1983 года — детско-юношескую спортивную школу по вольной борьбе. В прошлом году здание отреставрировали. Сейчас в нем располагается Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе.

Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

Дом Тырышкина П.А. был возведен во второй половине XIX века. Именно здесь на заседании окружного суда с 27 мая по 4 июня 1896 года выступал русский писатель Владимир Короленко в защиту крестьян-удмуртов по «Мултанскому делу», добившись их оправдания. После революции в здании был телеграф, райком партии и сельхозуправление.

Утверждение охранных зон означает, что на территории запрещено строительство зданий выше десяти метров, прокладка инженерных коммуникаций, размещение рекламных конструкций и вышек связи, а также отделка фасадов искусственными материалами. А перед Домом Жукова нельзя сажать деревьев, устанавливать остановочные павильоны и яркие заборы из шифера или металлопрофиля.

Ранее сообщалось, что четыре объекта монументального искусства в Татарстане включат в список ОКН. Проекты проходят антикоррупционную экспертизу.

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