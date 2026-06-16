Калифорнийский и пальмовый трипс угрожают татарстанским растениям
На зерно вовсе «охотятся» более 100 видов вредителей, однако специалисты своевременно предпринимают меры профилактики.
Среди наиболее опасных карантинных вредителей называют западный цветочный трипс, известный также как калифорнийский — он поражает свыше 300 видов культур, высасывает клеточный сок, деформирует листья и бутоны, приводя к их засыханию. Этот вид также считается переносчиком вирусных заболеваний. Такую же опасность представляет трипс «Пальма», который вредит более 50 видам растений, овощным и декоративным в частности. Его можно заметить по некрозу на растениях, а именно по светлым пятнам или полосам с четкими краями и выделениями насекомых в виде черных мелких точек. Об этом рассказал замглавы Татарстанского филиала федерального Центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса Идрис Гатин.
«В случае выявления карантинных объектов, запрещенных к ввозу на территорию страны, информация незамедлительно передается в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан для принятия мер реагирования», — пояснил он.
На зерно и вовсе «охотятся» более 100 видов вредителей, которые делят на две группы — амбарные, предпочитающие хлебные запасы, и полевые, которые «атакуют» на стадии взращивания. Среди первых выделяют долгоносиков, хрущаков, которые повреждают даже муку и легко распространяются, зерновок, уничтожающих бобовые растения, бабочек, гусениц и других. Как пример опасных полевых вредителей Гатин назвал клопа «вредная черепашка», который протыкает стебли и зерна, заражает их слюной, вследствие чего теряется клейковина. Также хлопот доставляют хлебный жук-кузька, злаковые мухи, хлебные блошки и другие.
Вредителей обнаруживают при проведении исследований образцов. В случае положительного результата всю партию считают зараженной и обеззараживают.
В рамках профилактики каждой весной в Татарстане проводится мониторинг карантинного фитосанитарного состояния зернохранилищ, лесных массивов, полей с сельхозкультурами, теплиц и оранжерей. Действенными методами считаются феромонные ловушки, куда в течение месяца ловятся вредители. В этом году таким методом обследуют сотни тысяч гектаров. Также специалисты обследуют территории складов, элеваторов и хранилищ хлебзаводов.
«Общий объем обследованных объектов составил 16,1 тысячи кубических метров, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, объекты проверяются на наличие карантинных видов насекомых, например, капрового жука – одного из опаснейших вредителей зерновых запасов. На сегодняшний момент их состояние поводов для беспокойства не вызывает», — резюмировал Гатин.
Ранее сообщалось, что с января этого года в республике провели процедуру обеззараживания более 70,4 тысячи тонн зерна. В аналогичный период 2025 года обработку прошло только 26,7 тысячи тонн продукции, что показывает рост темпа в 2,6 раза.
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