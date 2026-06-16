На зерно вовсе «охотятся» более 100 видов вредителей, однако специалисты своевременно предпринимают меры профилактики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Среди наиболее опасных карантинных вредителей называют западный цветочный трипс, известный также как калифорнийский — он поражает свыше 300 видов культур, высасывает клеточный сок, деформирует листья и бутоны, приводя к их засыханию. Этот вид также считается переносчиком вирусных заболеваний. Такую же опасность представляет трипс «Пальма», который вредит более 50 видам растений, овощным и декоративным в частности. Его можно заметить по некрозу на растениях, а именно по светлым пятнам или полосам с четкими краями и выделениями насекомых в виде черных мелких точек. Об этом рассказал замглавы Татарстанского филиала федерального Центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса Идрис Гатин.

«В случае выявления карантинных объектов, запрещенных к ввозу на территорию страны, информация незамедлительно передается в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан для принятия мер реагирования», — пояснил он.

На зерно и вовсе «охотятся» более 100 видов вредителей, которые делят на две группы — амбарные, предпочитающие хлебные запасы, и полевые, которые «атакуют» на стадии взращивания. Среди первых выделяют долгоносиков, хрущаков, которые повреждают даже муку и легко распространяются, зерновок, уничтожающих бобовые растения, бабочек, гусениц и других. Как пример опасных полевых вредителей Гатин назвал клопа «вредная черепашка», который протыкает стебли и зерна, заражает их слюной, вследствие чего теряется клейковина. Также хлопот доставляют хлебный жук-кузька, злаковые мухи, хлебные блошки и другие.

Вредителей обнаруживают при проведении исследований образцов. В случае положительного результата всю партию считают зараженной и обеззараживают.

В рамках профилактики каждой весной в Татарстане проводится мониторинг карантинного фитосанитарного состояния зернохранилищ, лесных массивов, полей с сельхозкультурами, теплиц и оранжерей. Действенными методами считаются феромонные ловушки, куда в течение месяца ловятся вредители. В этом году таким методом обследуют сотни тысяч гектаров. Также специалисты обследуют территории складов, элеваторов и хранилищ хлебзаводов.

«Общий объем обследованных объектов составил 16,1 тысячи кубических метров, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, объекты проверяются на наличие карантинных видов насекомых, например, капрового жука – одного из опаснейших вредителей зерновых запасов. На сегодняшний момент их состояние поводов для беспокойства не вызывает», — резюмировал Гатин.

Ранее сообщалось, что с января этого года в республике провели процедуру обеззараживания более 70,4 тысячи тонн зерна. В аналогичный период 2025 года обработку прошло только 26,7 тысячи тонн продукции, что показывает рост темпа в 2,6 раза.

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