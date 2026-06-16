В Татарстане исторический облик вернут зданию вековой гостиницы Муртазы бая
Архитектурный памятник в Балтасинском районе имеет статус объекта культурного наследия.
В республике продолжатся работы по возвращению исторического облика объекту ОКН «Здание гостиницы Муртазы бая» в селе Карадуван Балтасинского района. В здании восстановят оконные и дверные заполнения, приведут в порядок кирпичную кладку, расчистят стены и проведут покраску, отремонтируют потолки, стены и коммуникации. Соответствующее разрешение выдал Комитет РТ по охране ОКН, сообщает пресс-служба организации.
Бывшая гостиница располагается на улице Сибирский тракт, который соединял Москву с Сибирью. Здание было построено еще в 1911 году на деньги купца второй гильдии Муртазы Мулюкова. Там устроили постоялый двор с кладовыми, магазином и номерами. В СССР в здании расположилась школа, детский дом, районный комитет партии. Сейчас гостиница стала Музеем истории Сибирского тракта и Мусы Джалиля. Как пояснил глава комитета Иван Гущин, после ремонта музей станет «еще более доступным и комфортным для посетителей».
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