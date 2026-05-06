6 мая 23:58
Не указано
Для участников «КазаньФорума» запустят 85 автобусов

Гостям международного мероприятия также предоставят 240 автомобилей.

До выставочного центра «Казань Экспо» и обратно участников Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» будут перевозить 40 микроавтобусов, 45 обычных автобусов и 240 машин. Всего задействуют 325 единиц транспорта, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Весь транспорт оснастят информационными баннерами и логотипами мероприятия. Это нужно, чтобы организаторы и участники могли отличать официальное авто от обычного. Также брендирование проведут в целях популяризации форума.

Для гостей, прибывающих в аэропорт Казани и улетающих из него, пассажирская компания «Содружество» с 13 по 15 мая запустит дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — Аэропорт — Казань и 14 электричек.

Ранее сообщалось, что в «КазаньФоруме» примет участие заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос. Напомним, что мероприятие пройдет с 12 по 17 мая в столице республики.

