Общество
2 июля 11:20
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«Вечерняя Казань»

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Для защиты от мошенников советуют удалять старые аккаунты

Также предлагается использовать на сайтах разные пароли.

Для защиты от мошенников советуют удалять старые аккаунты

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Чтобы защититься от мошенников, россиянам советуют удалять старые аккаунты. Об этом сообщила ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова, передает РИА Новости.

Во время оформления подписки клиент обычно оставляет электронную почту, номер телефона, адрес проживания или доставки, а также информацию о других участниках семейной подписки. Даже в случае, если пользователь перестает пользоваться аккаунтом, то данные остаются и продолжают храниться в сервисе. В случае утечки эти данные станут доступными.

Помимо этого проблемой называют использование одного пароля для разных сервисов. В случае компрометации пароля преступники могут получить доступ к другим онлайн площадкам пользователя.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать подключить уведомления об атаках беспилотников. В результате жертву могут обвинить в финансировании террористов, попытаться склонить к диверсии или потребовать от нее «спасти» деньги.

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