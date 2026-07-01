Долги по членским взносам в СНТ приведут к аресту имущества, заявил эксперт
Товарищество вправе начислять пени и даже обратиться в суд при неоплате счетов.
Отчисления за членство в садоводческом некоммерческом товариществе не так безобидны, как кажется: в случае неуплаты СНТ вполне может начислять пени, а также обратиться в суд — тут в дело вступят и приставы, которые арестуют карты и имущество. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
СНТ не имеет права изымать участок за неуплату, однако при обращении в суд появляется «косвенный риск». Но даже при исключении владельца недвижимости из товарищества право собственности за ним сохраняется.
Если все же СНТ обратится к приставам, а у должника не обнаружится денег на счетах, дачный участок и другое имущество действительно могут выставить на торги.
«Вероятно, из-за мелкого долга землю на торги никто не выставит. Однако возможен запрет на регистрационные действия, который приставы накладывают при сумме долга от трех тысяч рублей», — приводит слова Бондаря RT.
Ранее сообщалось, что судебные приставы приостановили работу двух ломбардов в Казани. Владельцы организаций занимались выдачей краткосрочных потребительских займов под залог имущества без законных на то оснований.
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