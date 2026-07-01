Почетным знаком будут награждать за развитие добровольчества в Татарстане
Для этого необходимо внести значительный вклад в развитие движения.
В Татарстане учредили почетный знак «За вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан», указ опубликован на сайте официальной правовой информации республики.
Получить почетный знак смогут россияне и жители других стран, которые внесли значительный вклад в развитие движения. Также у кандидата должны быть заслуги в организации деятельности добровольцев, он должен заниматься такой деятельностью не менее пяти лет.
Ходатайство о награждении могут подать организации, общественные объединения, госорганы. Если доброволец, которому должны были вручить почетный знак, умер, то он передается его семье.
Ранее сообщалось, что премия в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» учреждена в республике. С 2026 года ежегодно будут присуждаться четыре премии: две россиянам, иностранным гражданам и лицам без гражданства по 300 тысяч рублей каждая, а также две премии организациям по 500 тысяч рублей каждая.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.