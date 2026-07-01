Для этого необходимо внести значительный вклад в развитие движения.

Автор фото: kzn.ru

В Татарстане учредили почетный знак «За вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан», указ опубликован на сайте официальной правовой информации республики.

Получить почетный знак смогут россияне и жители других стран, которые внесли значительный вклад в развитие движения. Также у кандидата должны быть заслуги в организации деятельности добровольцев, он должен заниматься такой деятельностью не менее пяти лет.

Ходатайство о награждении могут подать организации, общественные объединения, госорганы. Если доброволец, которому должны были вручить почетный знак, умер, то он передается его семье.

Ранее сообщалось, что премия в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» учреждена в республике. С 2026 года ежегодно будут присуждаться четыре премии: две россиянам, иностранным гражданам и лицам без гражданства по 300 тысяч рублей каждая, а также две премии организациям по 500 тысяч рублей каждая.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.