Врач предупредил, что вирус может привести к необратимым последствиям, поэтому не стоит относиться к нему как к просто «тяжелому гриппу».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Устойчивость иммунитета человека и количество зараженных клеток, попавших в кровь, напрямую влияют на вероятность заболеть энцефалитом при укусе клеща. В среднем риск составляет 2—6 процентов, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Мурад Шахмарданов. Его цитирует РИА Новости.

Специалист отметил, что точного показателя по России нет, но в мировой практике ориентируются именно на это значение. Несмотря на то что риск кажется небольшим, не стоит снисходительно относиться к клещевому энцефалиту, ведь высок шанс осложнений или даже необратимых последствий.

Шахмарданов подчеркнул, что это не просто «тяжелый грипп» — вирус поражает ЦНС и протекает в две фазы. Самая лучшая профилактика — это вакцинация, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что среди жителей всего Татарстана казанцев клещи кусают чаще всего. В больницы по этому поводу с начала сезона обратились 4968 человек.

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