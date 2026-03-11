Эксперт КФУ рассказал о пользе фиников во время поста в Рамадан
У правоверных мусульман этот плод считается благословенной пищей.
Во время месяца Рамадан, когда верующие мусульмане постятся, сухур и ифтар (утренний и вечерний приемы пищи) принято начинать с пары фиников. О пользе этих плодов рассказал врач-гастроэнтеролог Университетской клиники Казанского федерального университета Айрат Зиятдинов.
По словам эксперта, в их составе достаточное количество микроэлементов: железа, магния, натрия, фосфора, кальция, витаминов, а также аминокислот, что делает финики, которые у правоверных мусульман считаются благословенной пищей, полезными для здоровья человека.
«Традиционно сухур, ифтар принято начинать с фиников. Продукт быстро усваивается, поскольку фруктоза и глюкоза в нем дает энергетическую силу. Даже если в привычном рационе присутствует 5—10 фиников, так мы уже покрываем свою потребность в полезных элементах», – цитирует врача сайт КФУ.
Он напомнил, что употребление фруктов после еды может привести к брожению, нарушению пищеварения, образованию большого количества газов в кишечнике. Поэтому разговение лучше начинать с фруктов и воды.
