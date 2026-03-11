В это время снижалась скорость работы многих приложений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала года интернет в Татарстане ограничивали на 184 часа. Цифру на пресс-конференции озвучил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Илья Начвин.

Причиной ограничений стали угрозы атаки беспилотников.

- Все мы живем в условиях беспилотной опасности, когда она внедряется на территорию республики, суммарно это было 184 часа только за два месяца, — поделился Начвин.

Во время действия режима беспилотной опасности на территории Татарстана замедлялся трафик и снижалась скорость работы многих приложений, пояснил глава ведомства.

Ранее мы писали, что МАХ пользуются уже 1,5 миллиона татарстанцев. Всего за полгода аудитория мессенджера выросла в 10 раз.

