Основные симптомы - лихорадка, потеря вкуса и обоняния, сильные отёки слизистых.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сразу в нескольких российских регионах наблюдается рост заболеваемости ковидом. Среди них и соседние с Татарстаном регионы.

Так, по данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю марта в Марий Эл количество заболевших увеличилось на 11,1%, в Самарской области — на 8,75%. Рост фиксируется также в Новгородской области, Саратовской, Московской областях и Приморском крае.

Преимущественно выявляется новый штамм XFG, известный как «Стратус». Основные симптомы заболевания — лихорадка, потеря вкуса и обоняния, сильные отёки слизистых.

Кроме того, у заболевших людей высокая температура — под 39 градусов и сильная ломота в теле. По их словам, отёк похож на аллергическую реакцию, обезболивающие и противовирусные препараты снять его не помогают.

По информации Роспотребнадзора, ситуация по России в целом стабильная: за прошедшую неделю зафиксировано 4,7 тысячи случаев COVID-19, что соответствует уровню предыдущей недели.

