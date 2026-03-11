Общество
11 марта 05:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцам разъяснили правила применения спреев для носа во время уразы

Пост в день использования препарата считается нарушенным.

Автор фото: ДУМ РТ

Можно ли использовать во время уразы спреи для носа? Ответ на этот вопрос дал в своем телеграм-канале руководитель шариатского отдела Духовного управления мусульман Татарстана Булат Мубараков.  

Как пояснил представитель ДУМ, использование спреев и капель для носа - это нарушение поста, поскольку лекарство через носоглотку попадает внутрь организма. 

Если назначенный врачом препарат применяется в светлое время суток, это уважительная причина. Однако пост в этот день будет нарушен. Верующему нужно будет возместить пропущенный день поста в любое другое время.

Речь идет об аллергическом рините и других заболеваниях, для лечения которых требуется применение назальных средств.

Ранее мы писали, что новые трехдневные выходные ожидают татарстанцев в марте. Будет праздноваться Ураза-байрам.

