Татарстанцам разъяснили правила применения спреев для носа во время уразы
Пост в день использования препарата считается нарушенным.
Можно ли использовать во время уразы спреи для носа? Ответ на этот вопрос дал в своем телеграм-канале руководитель шариатского отдела Духовного управления мусульман Татарстана Булат Мубараков.
Как пояснил представитель ДУМ, использование спреев и капель для носа - это нарушение поста, поскольку лекарство через носоглотку попадает внутрь организма.
Если назначенный врачом препарат применяется в светлое время суток, это уважительная причина. Однако пост в этот день будет нарушен. Верующему нужно будет возместить пропущенный день поста в любое другое время.
Речь идет об аллергическом рините и других заболеваниях, для лечения которых требуется применение назальных средств.
Ранее мы писали, что новые трехдневные выходные ожидают татарстанцев в марте. Будет праздноваться Ураза-байрам.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.