Общество
5 августа 12:48
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«Вечерняя Казань»

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Еще две короткие рабочие недели ждут россиян до конца года

Отдохнуть у сотрудников получится в ноябре и декабре.

Еще две короткие рабочие недели ждут россиян до конца года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России до начала следующего года по графику запланированы еще две короткие рабочие недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец.

Сокращенные недели ожидаются в ноябре и декабре. Одна из них приурочена ко Дню народного единства, который выпал на среду в этом году. Вторая короткая рабочая неделя ждет жителей в конце года. Она продлится с 28 по 30 декабря — всего три дня.

Ранее сообщалось, что в 2027 году россиянам выгоднее всего брать отпуск в марте, июле, августе, сентябре и октябре. В них, согласно графику, запланировано больше всего рабочих дней — 22. Наименее удачным временем для отдыха окажется январь, поскольку в нем будет всего 15 рабочих дней.

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