Греф представил Мишустину проект города на 16 тысяч жителей у курорта на Алтае
Новый город построят у аэропорта для сотрудников «Манжерока».
Глава Сбера Герман Греф показал премьер-министру Михаилу Мишустину проект города-спутника рядом с курортом «Манжерок» на Алтае. Там смогут жить 16 тысяч человек. После расширения курорта рабочих мест станет почти в четыре раза больше, и сотрудников нужно будет где-то селить. Поэтому город решено строить у нового аэропорта Горно-Алтайска.
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