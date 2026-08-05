Новый город построят у аэропорта для сотрудников «Манжерока».

Автор фото: kremlin.ru

Глава Сбера Герман Греф показал премьер-министру Михаилу Мишустину проект города-спутника рядом с курортом «Манжерок» на Алтае. Там смогут жить 16 тысяч человек. После расширения курорта рабочих мест станет почти в четыре раза больше, и сотрудников нужно будет где-то селить. Поэтому город решено строить у нового аэропорта Горно-Алтайска.

Эксперты говорят, что это прагматичный бизнес-подход. Политолог Михаил Виноградов заметил, что на смену амбициозным планам освоения Сибири приходят точечные проекты. Экономист Елена Егорова напомнила, что людям нужны не только дома, но и школы, садики, больницы и спорт.

Ранее мы писали, что в Татарстане обсудили реализацию проекта «Казань марина». Речь шла, в частности, о строительстве обеспечивающей инфраструктуры и объектов курорта.

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