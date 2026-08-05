Цены на оливковое масло вырастут из-за засухи в Европе
Последние два года этот продукт постепенно дешевел после предыдущего жаркого сезона.
Производители оливкового масла в Европе прогнозируют скачок стоимости на свою продукцию из-за аномальной жары и засухи. Последний раз подобные условия наблюдались в этой части континента два года назад, и с тех пор цена постепенно снижалась, сообщает The Guardian.
Оливковые рощи пострадали от пожаров в Португалии, Италии и Греции, а французские растения начали преждевременно сбрасывать плоды из-за длительной засухи. Из-за уменьшения количества качественного сырья цены будут расти, объясняют эксперты.
В июле оптовая цена масла в Испании составляла около четырех евро за один килограмм. Два года назад стоимость была выше в два раза. В Италии один килограмм можно купить за 6-7 евро.
Ранее сообщалось, что новая волна жары надвигается и на Татарстан. Из-за атмосферного фронта в республике будет неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, а воздух прогреется до +27…32 градусов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.
Максимальная прибавка составит 470,28 рубля.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.