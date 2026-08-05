Последние два года этот продукт постепенно дешевел после предыдущего жаркого сезона.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Производители оливкового масла в Европе прогнозируют скачок стоимости на свою продукцию из-за аномальной жары и засухи. Последний раз подобные условия наблюдались в этой части континента два года назад, и с тех пор цена постепенно снижалась, сообщает The Guardian.

Оливковые рощи пострадали от пожаров в Португалии, Италии и Греции, а французские растения начали преждевременно сбрасывать плоды из-за длительной засухи. Из-за уменьшения количества качественного сырья цены будут расти, объясняют эксперты.

В июле оптовая цена масла в Испании составляла около четырех евро за один килограмм. Два года назад стоимость была выше в два раза. В Италии один килограмм можно купить за 6-7 евро.

Ранее сообщалось, что новая волна жары надвигается и на Татарстан. Из-за атмосферного фронта в республике будет неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, а воздух прогреется до +27…32 градусов.

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