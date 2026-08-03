Общество
3 августа 21:46
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«Вечерняя Казань»

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Новая волна жары надвигается на Татарстан

Воздух прогреется до +32 градусов.

Новая волна жары надвигается на Татарстан

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жара до +32 градусов ожидается в Татарстане, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.

Завтра днем с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, максимальные температуры воздуха днем составят 23.. 28˚. В среду и в четверг республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Дождей не ожидается, а минимальные температуры ночью составят 10..16 градусов, в четверг на западе до 18 градусов, днем ожидается от 23 до 29 градусов.

7 и 8 августа из-за близости атмосферного фронта ожидается неустойчивая погода местами с кратковременными дождями и грозами, воздух прогреется до 27..32 градусов.

Ранее сообщалось, что погодные «качели» станут новой климатической нормой для Казани. Погода в республике не радует постоянством: на улице либо очень жарко, либо всего за пару дней выпадает месячная норма осадков. Дорожные службы работают 24/7, а садовники и аграрии подсчитывают ущерб от дождей.

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