Новая волна жары надвигается на Татарстан
Воздух прогреется до +32 градусов.
Жара до +32 градусов ожидается в Татарстане, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.
Завтра днем с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, максимальные температуры воздуха днем составят 23.. 28˚. В среду и в четверг республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Дождей не ожидается, а минимальные температуры ночью составят 10..16 градусов, в четверг на западе до 18 градусов, днем ожидается от 23 до 29 градусов.
7 и 8 августа из-за близости атмосферного фронта ожидается неустойчивая погода местами с кратковременными дождями и грозами, воздух прогреется до 27..32 градусов.
Ранее сообщалось, что погодные «качели» станут новой климатической нормой для Казани. Погода в республике не радует постоянством: на улице либо очень жарко, либо всего за пару дней выпадает месячная норма осадков. Дорожные службы работают 24/7, а садовники и аграрии подсчитывают ущерб от дождей.
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