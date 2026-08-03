В письмах содержатся требования об оплате почтовых услуг.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Татарстане стали массово поступать уведомления о проведении в отношении них внеплановой проверки. При этом в письмах указаны QR-код и требование оплатить почтовые услуги.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану предупреждает, что все эти рассылки – фейк. В ведомстве уточнили, что все контрольно-надзорные мероприятия и профилактические мероприятия (обязательные профилактические визиты) проводятся в рамках 248-ФЗ. Уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дублируются на электронную почту юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные номера телефонов с указанием исполнителя. Требований об оплате в уведомлении нет, все мероприятия проводятся бесплатно.

В ведомстве советуют руководителям объекта предварительно позвонить в управление по указанным в письме телефонам и уточнить достоверность назначенного мероприятия.

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