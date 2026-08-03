Общество
3 августа 22:15
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстанцам рассылают поддельные уведомления о проверке Роспотребнадзора

В письмах содержатся требования об оплате почтовых услуг.

Татарстанцам рассылают поддельные уведомления о проверке Роспотребнадзора

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На  электронную почту юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей в Татарстане стали массово поступать уведомления о проведении в отношении них внеплановой проверки. При этом в письмах указаны QR-код и требование оплатить почтовые услуги.  

Управление Роспотребнадзора по Татарстану предупреждает, что все эти рассылки – фейк. В ведомстве уточнили, что все контрольно-надзорные мероприятия и профилактические мероприятия (обязательные профилактические визиты) проводятся в рамках 248-ФЗ. Уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дублируются на электронную почту юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

В официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные номера телефонов с указанием исполнителя. Требований об оплате в уведомлении нет, все мероприятия проводятся бесплатно.  

В ведомстве советуют руководителям объекта предварительно позвонить в управление по указанным в письме телефонам и уточнить достоверность назначенного мероприятия.

Ранее МВД призвало не указывать в соцсетях адрес и данные о семье из-за мошенников. Злоумышленники используют открытую информацию для создания портрета жертвы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Удар беспилотников по автомобилю унес жизни трех жителей Удмуртии

Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выросло число жертв после взрыва у московского ресторана Balzi Rossi

Свыше шести пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.