Татарстанцам рассылают поддельные уведомления о проверке Роспотребнадзора
В письмах содержатся требования об оплате почтовых услуг.
На электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Татарстане стали массово поступать уведомления о проведении в отношении них внеплановой проверки. При этом в письмах указаны QR-код и требование оплатить почтовые услуги.
Управление Роспотребнадзора по Татарстану предупреждает, что все эти рассылки – фейк. В ведомстве уточнили, что все контрольно-надзорные мероприятия и профилактические мероприятия (обязательные профилактические визиты) проводятся в рамках 248-ФЗ. Уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дублируются на электронную почту юридического лица или индивидуального предпринимателя.
В официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные номера телефонов с указанием исполнителя. Требований об оплате в уведомлении нет, все мероприятия проводятся бесплатно.
В ведомстве советуют руководителям объекта предварительно позвонить в управление по указанным в письме телефонам и уточнить достоверность назначенного мероприятия.
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