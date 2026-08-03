Общество
3 августа 20:56
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«Вечерняя Казань»

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Казанцы смогут оставить след в спортивной истории города

Любой желающий сможет попробовать установить собственный рекорд, лучшие результаты будут официально зафиксированы.

Казанцы смогут оставить след в спортивной истории города

Автор фото: kzn.ru

В столице Татарстана 8 августа пройдет празднование Всероссийского дня физкультурника. Любой желающий сможет попробовать установить спортивный рекорд, а лучшие результаты будут официально зафиксированы в истории города, рассказал председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.

Большинство состязаний пройдет в экстрим-парк УРАМ. Программа начнется в 8:30 с зарядки, ее проведут известные спортсмены Светлана Липатова, Виринея Максимова и Матвей Занин. Также там состоятся баскетбольный турнир, показательный матч по пляжному волейболу с участием звезд и автограф-сессии со спортсменами.

Казанцы смогут проверить себя в набивании мяча и баскетбольных бросках, а также в стрельбе из лука, трюках на самокатах и слембола. Откроется площадка ГТО для проверки физической подготовки, состоится марафон по сайклингу.

Помимо этого пройдут соревнования в акватории реки Казанка «Паруса Казани», на стадионе «Трудовые резервы» состоится финал Кубка Казани по футболу. Также проведут турниры по пляжному футболу и волейболу среди команд жилых комплексов.

Ранее сообщалось, что Спартакиада для отбора спортсменов на Олимпиаду в США стартовала в Казани. Соревнования продлятся до 30 сентября.

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