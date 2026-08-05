Законопроект подготовил первый заместитель председателя комитета по энергетике Игорь Ананских.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Единовременную выплату в 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка хотят ввести в Госдуме, законопроект подготовил первый заместитель председателя комитета по энергетике Игорь Ананских. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Выплату хотят ввести в ответ на «острейший демографический кризис» в стране, так как в 2025 году в России родилось 1,18 миллиона детей, что является историческим минимумом. Суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,37, что сильно ниже уровня простого воспроизводства населения (2,1).

При этом выплату предлагают не предоставлять семьям, где родители имеют гражданство России менее 15 лет. Она должна будет выплачиваться Социальным фондом за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что на подготовку ребенка к школе казанцы собираются потратить около 20 тысяч рублей. Большая часть родителей планирует купить школьную форму.

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