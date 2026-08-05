Путин присудил награды четырем работникам Татнефти и ТАИФа из Татарстана
Жители получили ордена и медали «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Президент России Владимир Путин наградил четырех представителей промышленности медалями и орденами. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» орденом Дружбы награждены Гузелия Сафина, зампред правления по экономике и финансам АО «ТАИФ», и Ринат Хайров, начальник управления ПАО «Татнефть».
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили директор общего центра обслуживания центра обслуживания бизнеса Татнефти Марсель Мурадымов и замначальника управления Татнефти Ильгиз Рахимов.
Ранее Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главу Минкультуры Татарстана Ираду Аюпову. Две семьи из республики также получили медаль ордена «Родительская слава».
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